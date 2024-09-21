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Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihte?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihte? Okulların açılmasının ardından birçok öğrenci okulların ne zaman ara tatile gireceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte ilk ara tatil tarihi..