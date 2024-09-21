Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihte?

Hüseyin Topuz
2024/2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle başladı.
Yaz tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen geçtiğimiz günlerde ders başı yaptı.
Okulların açılmasının ardından birçok öğrenci ilk ara tatilin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte ilk ara tatilin başlayacağı o tarih..
Ara tatil ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 9 Eylül'de başlayan 2024/2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım'da başlayacak.
11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olan ilk ara tatil 15 Kasım 2024'te sona erecek.