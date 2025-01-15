Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 13 Ocak Pazartesi günü başladı.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istiyor.

Takımlar, eksik bölgelerini tamamlamak için yerli ve yabancı oyuncularla anlaşmalar yapmak için kolları sıvadı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin ne zamana kadar süreceği merak ediliyor.

Peki devre arası transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

13 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek. Ara transfer sezonu 30 gün sürecek.