Araba anahtarlarının bu gizli özelliğini kimse bilmiyor Araba teknolojisi her geçen gün yeni bir seviye atlarken, mekaniği de gelişiyor. Ancak teknolojiye her zaman güvenmemek lazım! İşte araba anahtarlarındaki bu gizli özellik, hayat kurtarıcı olabiliyor...

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Modern arabaların çoğu, anahtarlarında uzaktan kumanda yetenekleriyle birlikte gelir. Bu özellik sayesinde aracı uzaktan kilitleyebilir, kilidi açabilir, bagajı açabilir ve hatta aracın alarmını devreye sokabilirsiniz.

Öyle ki bazı araba anahtarları, farklı sürücüler için kişiselleştirilmiş ayarları saklayabilir. Örneğin, sürücü koltuğu, dikiz aynaları ve müzik tercihleri gibi ayarlar, farklı anahtarlarla otomatik olarak değişebilir.

Peki, anahtarınız çalışmaz ise ne olacak? Ne kapı açabilirsiniz, ne başka bir şey...

Bu durumda anahtarınızdaki gizli özelliği biliyor olmalısınız.

Kurtaran detay

Ucunda metal anahtar olan ve katlanabilen otomobil anahtarlarının pili bittiğinde bazı araç modellerinde kapı kolu üzerinde manuel anahtar girişi mevcut. Buraya anahtarı yerleştirip sağa doğru çevirerek aracın kapısını açabiliriz.

Bu özelliği kullanmak için anahtarlıktaki tuşu itmeniz ve anahtarı çekmeniz gerekiyor.

Start & Stop araçlarda genellikle direksiyon kutusunun sağ ya da sol tarafında bu anahtarın girebileceği bir alan olacaktır. Bu alanı kullanarak aracınızı çalıştırabilirsiniz.