Araba bagajlarında bulunan bu düğme bakın ne işe yarıyor

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Gün boyu trafikte vakit geçiriyorsanız, arabanızın her köşesine hakim olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Ancak aracınıza dair fark etmediğiniz önemli detaylar olabilir.

Aracınızın bakımı, güvenliği ve performansı, sadece sürüş keyfiniz için değil, aynı zamanda uzun vadede sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için de büyük önem taşıyor.

Peki arabanızın bagaj kısmında yer alan bu küçük düğmenin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR

Araç suya batabilir, elektrik arızaları nedeniyle kapılar açılmayabilir veya farklı sebeplerle içeriye giremeyebilirsiniz. Ancak, bu tür kritik anlarda aracınızdan çıkabilmenizi sağlayan gizli bir özellik mevcut.

Aracınızın arka koltukları, genellikle acil durumlar için kullanılabilecek bir işlevi gizler. Arka koltukları yatırarak, karşınıza çıkan bagaj bölümüne kolayca erişebilirsiniz.

Bagajın iç kısmında, göz hizasında yer alan küçük bir düğme sayesinde aracınızdan dışarı çıkmanız mümkün. Bu düğme, aracınızın dışından bagajı açabildiğiniz gibi, içeriden de açılmasına olanak sağlar.

Bu basit ama hayat kurtarıcı özellik, acil bir durumda, özellikle kapıların açılmadığı ve zamanın daraldığı anlarda size büyük kolaylık sağlar.