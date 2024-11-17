Araba camına 1 kaşık döküp silin, ne leke kaılıyor ne yağmur izi

Haber Merkezi

Yağmurlu havalar, cam yüzeylerde bıraktığı lekelerle başa çıkmayı zorlaştırabiliyor.

Ancak sosyal medyada paylaşılan yeni bir temizlik tüyosu, araba camlarından evdeki camlara kadar tüm yüzeylerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor.

Binlerce takipçisi olan bir sosyal medya kullanıcısı, yağmur lekelerini kolayca temizlemeyi sağlayan pratik bir yöntem keşfetti ve bunu takipçileriyle paylaştı.

Hemen hemen her evde olan tek bir malzemeyle camlar ne buğu oluyor ne de leke tutuyor.

ARABA CAMLARINI KARBONATLA SİLİN

Genç bir sosyal medya kullanıcısı, karbonat ile araba camlarını temizleyerek yağmur lekelerinin etkisini ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Bez üzerine karbonat dökerek ön camı silen kullanıcı, bu yöntemle camın yağmur damlalarından ve lekelerden etkilenmeyeceğini belirtti.

Karbonat, içeriğindeki bileşenlerle su damlalarındaki asidik mineralleri çözerek cam yüzeyinde lekesiz bir görünüm oluşturuyor.

Bu basit ve ekonomik yöntem, araba sahiplerinin cam temizliği için etkili bir alternatif sunuyor. Üstelik, karbonatın camlara zarar vermediği de vurgulandı.