Araba camlarında bulunan gizemli kodların anlamı bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Günlük hayatta arabaların camlarında yer alan küçük siyah kodları fark etmiş olabilirsiniz.

Genellikle göz ardı edilen bu işaretler, aslında oldukça önemli bilgileri barındırır.

Camın üretim yeri, türü, güvenlik standartları ve üretim tarihi gibi detayları içeren bu kodlar, araç güvenliği ve bakım süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Peki, bu kodlar tam olarak ne anlama geliyor ve ne işe yarıyor? İşte araba camlarında bulunan bu gizemli işaretlerin anlamı….

Üretici Bilgisi

Camın hangi firma tarafından üretildiğini gösterir.

Üretim Tarihi

Camın hangi yıl ve ayda üretildiğini belirten bir kod içerir.

Camın Tipi ve Özellikleri

Laminasyon, temperleme gibi camın türü hakkında bilgi verir.

Güvenlik ve Standartlar

Avrupa (E) veya ABD (DOT) gibi uluslararası güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını gösterir.

Bu kodlar, araç sahipleri, servis çalışanları ve güvenlik denetçileri için önemli bilgiler sağlar. Özellikle cam değişimlerinde doğru parçanın seçilmesine yardımcı olur.