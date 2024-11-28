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Aracınızda görmüş olabileceğiniz "SRS" ibaresi aslında güvenliğiniz için hayati öneme sahip bir sistemi temsil ediyor. SRS’nin açılımı ise Supplemental Restraint System (Tamamlayıcı Güvenlik Sistemi).

Bu teknoloji, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmak için hava yastıkları ve emniyet kemerlerini kontrol ediyor. Peki, nasıl çalışıyor?

SRS, çarpışma durumlarında devreye girerek sürücü ve yolcuların ciddi yaralanmalarını önlemeyi hedefler.

Sistem, araç içindeki sensörler aracılığıyla hızı, frenleme durumunu ve çarpışma şiddetini takip eder.

UYARI IŞIĞI YANIYORSA DİKKAT!

Eğer aracınızın gösterge panelinde "SRS" uyarı ışığı yanıyorsa, bu durum sistemde bir sorun olduğunu gösterir.

Bu, hava yastıklarınızın ve emniyet kemerlerinizin işlevlerini yerine getiremeyeceği anlamına gelir. Böyle bir durumda, gecikmeden bir servise başvurmanız hayati önem taşır.

SRS, birçok sensörün kusursuz şekilde çalışmasını gerektirir. Bu nedenle düzenli araç bakımı, bu güvenlik sisteminin her zaman hazır durumda olmasını sağlar.