Araba fiyatlarıyla yarışıyor: İşte Trabzon hasır bilezik fiyatı

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Son günlerde altın fiyatlarındaki yükseliş, Trabzon’un ünlü hasır bilezik setinin değerini de artırdı.

Dünyaca bilinen coğrafi işaretli bu takı setinin fiyatları, artık otomobil fiyatlarını aşacak seviyelere ulaştı.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl 250 bin TL’den başlayan fiyatların, gram altın fiyatının 3.000 TL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte günümüzde 350.000 TL ila 450.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

Yazıcı “Altının şu anda rakamsal bazda 3 bin 500 kısa vadede, uzun vadede ise 4 bin 500'i görebileceğini ön görüyorum. Trabzon'da hasır bilezik düğünlerin vazgeçilmez aracıdır. 17 ve 18 kol hasır bileziklerin gram fiyatı geçen yılla bu yılın arasında yarı yarıya bir fark oluştu. 250 bin TL'den başlayan rakamlar bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldi. Bu önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidecektir. Tarihi bir öneme sahip hasır bileziğimiz var. Gereken değeri fiyat olarak görüyor ama bu hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarına yansımıyor. Ortadoğu pazarındaki payı da yok denecek kadar az.” dedi.

1 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da ayarı ve işçiliğine göre 1 milyon TL'yi geçen Trabzon hasır bilezik setleri olduğunu söyledi.

Tonyalı, “Geçen sene ile bu sene arasında hasırda, yarı yarıya daha da fazla fark var. Geçen sene 19 kol hasır takım 150-180- 200 civarındaydı. Böyle bir takımı bugün almaya kalkarsan 500 bin TL'den aşağı olmuyor. Maalesef her geçen gün, bir sene zarfında ise yüzde 50-60-70 oranında yükseliyor. En pahalı takım bir milyon TL'nin üzerine çıkabilir." dedi.