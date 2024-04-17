Araba lastiklerinde hayat kurtaran para sıkıştırma bakın ne işe yarıyormuş… Arabanızda can güvenliğinizi sağlamak için kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız için çeşitli noktalar bulunur. Bu noktalardan en önemli olanların başında iste lastikler gelir. Meğer araba lastiklerinizi kontrol ederken arasına bozuk para sıkıştırmak o ihtimalin önüne geçiyormuş…

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İster şehir içinde ister şehir dışı yolculuklarında arabanızı çalıştırmadan önce yapmanız gereken kontroller hayati öneme sahiptirler. Hem kendi can güvenliğiniz için hem de yanınızda sizlerle birlikte yolculuk yapan kişilerin can güvenliği için ekstra dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

Bu hayati öneme sahip olan kontrollerin başında ise araç lastikleri gelir. Araç lastiklerinin detaylı bir şekilde kontrol edilmesi arabaya binmeden önce can güvenliğinizi sağlamanızdaki belki de ilk adımlardan biridir.

Arabanızın lastiklerini kontrol etmek ise aslında oldukça kısa sürecek ve pratik bir yolla kolaylıkla kontrollerinizi tamamlayabileceksiniz.

Lastiğe 1 TL sıkıştırın…

Araç lastiklerinin kontrolü için son zamanlarda da sosyal medyada oldukça popüler olan 1 TL yöntemi hem oldukça basit hem de pratik. Peki lastiğe 1 TL sıkıştırmanız ne işe yarıyor? İşte, detaylar…

Eğer aracınızın lastikleri yıprandı oysa bu durum aracın yola tutunmasını zorlaştırarak kaza riskini artırır. İşte tam da bu noktada 1 TL ile yapacağınız bu kontrol kaza riskinin önüne geçecek.

Bu kontrolü yapmak için ise tek ihtiyaç duyacağınız malzeme 1 TL olacak. Temin ettiğiniz 1 TL’yi lastiklerin dişlerinin arasında bulunan derin çukurlara dik bir şekilde yerleştirin.

Madeni parayı lastiğin dişleri arasındaki ince kanallara dik şekilde yerleştirdikten sonra madeni paranın sarı halkası görünmüyorsa bu lastiğinizin hala kullanılabilir olduğuna işaret etmektedir. Yani lastik dişleri madeni paranın sarı halkasını gizleyecek kadar derinliğe ve sağlamlığa sahiptir.

Eğer ki madeni paranın sarı halkası görünmüyorsa bu durum lastiğinizin yıprandığını gösterir. Dolayısıyla herhangi bir kazaya mahal vermeden lastiklerinizi değiştirmenizi tavsiye ederiz.