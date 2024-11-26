Arabanıza vazelin sürün, milyonluk etki görün...

Yağmur Dinç

Vazelin, bir nemlendiriciden çok daha fazlası...

Cilt bakımında etkili olduğu kadar otomobil konusunda da mucizeler yaratıyor.

Arabasına vazelin süren, milyonluk bakım yapmış kadar etki sağlıyor.

Arabaya vazelin sürmek, araba bakımında kullanılan gizli bir yöntemdir.

İşte etkileri...

VAZELİN BAKIMI

Araba içindeki plastik yüzeylerde (örneğin, koltuklar, kapı iç panelleri) vazelin, yüzeyin matlaşmasını engellemeye ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir.

Deri yüzeyler için vazelin kullanımı, güneşin zararlı etkilerini azaltarak çatlak oluşumunu engeller.

Torpido çatlaklarını onarmak için bazı adımlar izlenmelidir. Öncelikle yüzeyin temizlenmesi gerekir. Ardından vazelin uygulanarak yüzey parlatılır ve beslenir.