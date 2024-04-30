Arabaya binerken okunacak dua hangisidir? İşte o özel dua...

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Arabaya binerken dua okumak isteyenlerin edeceği dualar internette sıkça araştırılıyor.
Arabaya binerken okunacak dua sıklıkla gündem olarak araştırma konusu oluyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "Arabaya binerken hangi duayı okumalıyım?" ve "Arabaya binerken hangi dua okunur?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
İşte arabaya binerken okunması gereken o dua..
Arabaya binerken okunacak dua
İşte arabaya binerken okunması gereken dua;
Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
"Subhanellezi sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinin. Ve inna ila Rabbina le münkali-bun."
Anlamı
"Bu bineği bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederiz. Öyle olmasaydı biz ona güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz."