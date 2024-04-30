Arabaya binerken okunacak dua hangisidir? İşte o özel dua... Arabaya binmeden önce dua etmek isteyenler bu duayı merak ediyor. İşte arabaya binerken dua okumak isteyenlerin araştırdığı o dua..

ensonhaber.com

Arabaya binerken dua okumak isteyenlerin edeceği dualar internette sıkça araştırılıyor.

Arabaya binerken okunacak dua sıklıkla gündem olarak araştırma konusu oluyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "Arabaya binerken hangi duayı okumalıyım?" ve "Arabaya binerken hangi dua okunur?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

İşte arabaya binerken okunması gereken o dua..

Arabaya binerken okunacak dua

İşte arabaya binerken okunması gereken dua;

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

"Subhanellezi sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinin. Ve inna ila Rabbina le münkali-bun."

Anlamı

"Bu bineği bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederiz. Öyle olmasaydı biz ona güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz."