Arabaya binmeden kontrol edin! Lastik basıncının düşmesi…

Haber Merkezi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle araç sahiplerini yakından ilgilendiren uyarılar yapılamaya devam ediyor.

Kış aylarında hava sıcaklığındaki düşüş, araç lastiklerinin hava basıncını da önemli ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, yanlış lastik basıncıyla trafiğe çıkmanın ciddi kazalara davetiye çıkardığını vurguluyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, sürücüleri uyararak düşük sıcaklıklarda lastik kontrollerinin sıklaştırılması gerektiğini belirtti.

Kurt, "Karlı yollarda lastik basıncını düşürmek gerektiğine dair yanlış bir inanış var. Oysa soğuk havada lastik basıncı zaten azalır ve düşük basınç yol tutuşunu olumsuz etkiler. Bu nedenle lastiklerin önerilen hava basıncında tutulması hayati önem taşır." ifadelerini kullandı.

LASTİK BASINCINA DİKKAT

Sürücülerin özellikle kış aylarında dikkat etmesi gereken önemli adımların başında yer alan araç lastikler hakkında önemli uyarılar yapıldı.

Düşük lastik basıncının yol tutuşunu ve aracın hakimiyetini azaltarak güvenli sürüşü riske attığını kaydeden Kurt, doğru seviyede lastik basıncının ise güvenli sürüş için en önemli unsurlardan birisi olduğuna değindi.

Kış lastiklerinin doğru seviyede hava basıncı uygulandığında aracın kontrolü kaybetme, virajda savrulma ve suda kızaklama risklerinin azaldığına dikkat çekti.

Kurt doğru lastik basıncı hakkında yaptığı uyarılarda, “Sürücülere kış lastiklerinde doğru seviyede hava basıncı için Kurt, "Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin basıncını kesinlikle düşürmeyin. Özel otomobil, ticari veya ağır tonajlı her tür lastik için doğru hava basıncı, araç üreticileri tarafından belirlenir.

Sürücüler, doğru bilgilere araçlarının kapı içlerinden, torpido gözünden veya yakıt deposu kapağından ulaşabilir. Hava basıncı, tercihen lastikler soğukken, güneşe maruz kalmamışken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmeli. Yedek lastik dahil, lastiklerin hava basıncı, 15 günde bir kez ve herhangi bir uzun yolculuktan önce, mutlaka kontrol edilmeli." ifadelerine değindi.