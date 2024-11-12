Arabayı park ederken lastiklere pet şişe sıkıştırın, kullanım ömrünü uzatın…

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Artan araç fiyatları nedeniyle araç sahibi olan birçok kişi elinde olana daha iyi bakmak ve uzun ömürlü kullanmak için çeşitli bakım tüyoları uygular.

Söz konusu uygulamalar arasında yer alan lastiklerin arasına pet şişe koymakta araçların kullanım örünü uzatma konusunda oldukça etkiliymiş.

Çoğu kişinin su taşımak dışında herhangi bir işe yaramadığını düşündüğü pet şişeler bakın lastik aralarına sıkıştırıldığında nasıl etkiler sağlıyormuş.

KULLANIM ÖMRÜ UZUYOR…

Özellikle de yaz aylarında uygulanması oldukça etkili olan bu yöntem lastiklerin kullanım ömrünü uzatmada oldukça etkilidir.

Lastiklere sıkıştıracağınız pet şişeler sayesinde lastiklerin şekillerinin bozulmasının önlenmesinde ve aşınma yaşanmasında yavaşlama sağlar.

Ayrıca lastiklerin dengede kalmasını sağlayan bu yöntem güvenli sürüş içinde oldukça önemli bir adımdır. Araç uzun süre park halinde kalıyorsa, bu pratik yöntem lastiklerin daha sağlıklı kalmasına da katkı sağlar.