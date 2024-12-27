Araç alım-satımlarında yeni dönem: Kısa süreli sigorta uygulaması başlıyor

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İkinci el araç alım satımı yapanları yakından ilgilendiren yeni bir değişiklik yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren kararla birlikte kısa dönem sigorta kolaylığı devreye girdi.

Söz konusu kararla birlikte artık araç noter devri sırasında yapılması zorunlu olan trafik sigortası, kısa dönemli olarak düzenlenebilecek.

30 GÜNE KADAR KISALIYOR!

Yeni uygulamayla birlikte, ikinci el araç satışında trafik sigortası süresi 30 güne kadar kısaltılabilecek. Bu yenilik, galerilerin sigorta giderlerini azaltarak sektör için önemli bir avantaj sağlayacak.

Araç alım-satımında hem işlemleri hızlandırması hem de maliyetleri düşürmesi beklenen bu adım, sektörde olumlu karşılandı. Uygulamanın, galericilere önemli bir mali rahatlama sunması hedefleniyor.

Artık noter devrinde yetki belgesine sahip olanlar 30 günlük özel trafik sigorta poliçesi yaptırabilecekler.