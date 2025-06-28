Araç muayenesinde yeni dönem: TÜVTÜRK devri kapanıyor, Turka geliyor!

Uzun yıllardır araç muayene istasyonları işletmeciliğini yapan TÜVTÜRK artık tarihe karışıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan ihale sonunca muayene istasyonlarının işletmesi MOI Ortak Girişim Grubu’nun eline geçti.

2027’den itibaren işletmeyi tamamen devralacak MOI, dikkat çeken yeniliklerle muayene istasyonlarında yeni dönemin kapılarını aralayacak.

2047 yılına kadar muayene istasyonlarının işletmeciliğini üstlenecek olan MOI, hizmete Turka adıyla yürütecek.

YENİ SİSTEM GELİYOR!

Turka adıyla muayene hizmetini devralacak MOI, yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek.

Bayilik sistemine geçilecek yeni yapıda, önemli değişikler yaşanacak. Yeni dönemde hem teknolojik altyapı hem de hizmet anlayışı baştan sona yenilenecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serhan Salman, araç muayenesinde “yeni nesil” bir dönemin kapısını aralayacaklarını duyurdu.

Salman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın izniyle hayata geçirilecek yeni uygulamalarda araç sahiplerinin memnuniyetini artıracak otomasyon tabanlı çözümlerin devreye alınacağını vurguladı.

“2007’den bu yana oluşturulan muayene kültürünü artık bir üst seviyeye taşıyoruz. Araç sahiplerinin zaman ve konfor beklentilerini karşılamak için teknolojiyi ön plana çıkaracağız” diyen Salman, özellikle elektrikli araçlar ve sürüş güvenliği alanında da yeni test protokolleri geliştirileceğini belirtti.

ÖZEL TEST PROGRAMLARI HAZIRLANACAK

Otomotiv sektörünün hızla değiştiğini hatırlatan Salman, elektrikli ve hibrit araçların artan pazar payına uyum sağlamak amacıyla özel test programları hazırlanacağını söyledi. Aynı zamanda her ildeki araç sayısı ve tipi dikkate alınarak, istasyon yatırımlarının ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini açıkladı.

Söz konusu yeni nesil istasyonların, olası bir afet durumunda sahra hastanesine dönüştürülebilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Aynı zamanda bu istasyonların yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacağının da altı çizildi.