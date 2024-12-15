Araç sahipleri dikkat! 2025 yılı trafik cezaları belli oldu! İşte ceza miktarları...

Hüseyin Topuz

Yeni yılda uygulanacak olan yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

Yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmesiyle birlikte, trafik cezaları da yüzde 43,93 olarak zamlanacak.

2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı, milyonlarca sürücünün merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 43,93 oranında zam geleceği açıklandı.

Peki, 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yanıtı...

2025'te trafik cezası ücretleri;

- Kırmızı ışıkta geçmek: 2.167 TL

- Hatalı park: 994 TL

- Hız sınırı aşma (%10 ila 30): 2.167 TL

- Hız sınırı aşma (%50 ve üzeri): 9.267 TL

- Alkollü araç kullanma (en düşük): 9.267 TL

- Araç kullanırken telefonla konuşma: 2.173 TL