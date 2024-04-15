Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni dönem için geri sayım başladı… Milyonlarca araç sahibini ilgilendirecek yeni sistem için geri sayım başladı. Usulsüzlükleri engellemek için uygulanacak olan bu sistem için net tarih yaklaşıyor. İşte, yeni sistem ve uygulanmaya başlayacağı tarih…

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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ve akaryakıt sektöründeki usulsüzleri önlemek amacıyla bir sistem geliştirildi. Özellikle de vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenen bu uygulama ile birlikte usulsüz fatura düzenleme ortadan kalkacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2025’te zorunlu hale getireceği ‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) ilişkin olarak UTTS Taşıt Montaj Firmalarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Elle girişler önlenecek…

Ekonomim’de yer alan habere göre, akaryakıt istasyonlarında yapılan plaka bilgilerinin elle girişi iptal edilerek plakaların sisteme otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak olan UTTS'nin kurulum ve işletmesinden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

Yapılacak olan bu uygulama ile birlikte, Taşıt Tanıma Birimi cihazları (TTB) araçtan söküldüğünde kullanılmayacak ve yeniden taktırılması gerekecek. Ayrıca taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da taşıtlara yeni TTB takılacak.

1 Ocak 2025 tarihinde uygulanmaya başlayacak olan yeni sistem ile yıllık yaklaşık 15 milyar Türk Lirası’nı bulduğu tahmin edilen vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.