Kral Kupası yarı final: Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi, kanalda? Şifresiz mi?

İspanya Kral Kupası’nda bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak.

Bu akşam ligde lider Barcelona, 3. sıradaki Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Son yıllarda rakibi karşısında istediği sonuçları almakta zorlanan Atletico Madrid, uzun süredir devam eden galibiyet hasretine bu maçta son vermek istiyor.

Barcelona ise üstün performansını sürdürerek bir kez daha finale adını yazdırmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesi futbolseverler, dev karşılaşmanın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Wanda Metropolitano’da oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçı 12 Şubat Perşembe (bu akşam) saat 23.00’te başlayacak.

Dev mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Mendoza, Koke, Baena; Griezmann, Lookman.

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Olmo, Bernal, Lopez; Yamal, Lewandowski, Torres.