Araç sahipleri dikkat: Muayene sisteminde TÜVTÜRK dönemi kapandı! Artık ipler o şirketin elinde

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Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren araç muayene sürecinde büyük bir değişiklik yaşanıyor.

TÜVTÜRK'ün 20 yıllık yetkisi sona erdi ve araç muayene istasyonlarının işletme hakkı yapılan özelleştirme ihalesi sonucu belli oldu.

Türkiye’de yıllardır araç muayene denince akla gelen TÜVTÜRK’ün ardından yeni dönemin nasıl şekilleneceği, sürücülere nasıl avantajlar sağlayacağı ve sistemin ne kadar verimli işleyeceği önümüzdeki süreçte belli olacak.

ARTIK İPLER O ŞİRKETİN ELİNDE

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale sürecinde birçok firma teklif verdi. En yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde araç muayene hizmetini yürütme hakkını kazandı.

Bu değişiklik, hem araç sahipleri hem de sektördeki uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yetkili değişikliği ile birlikte vatandaşlar muayene ücretlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ve yeni sistemin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Yeni şirketin, TÜVTÜRK döneminden farklı olarak hangi yenilikleri getireceği henüz netlik kazanmasa da, daha hızlı randevu sistemleri, dijitalleşme ve hizmet kalitesinde iyileştirme gibi beklentiler ön plana çıkıyor.