Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’TEN yeni muayene kararı: O zorunluluk kalktı

Haber Merkezi

TÜVTÜRK, araç muayene sisteminde yaptığı yeniliklerle hem araç sahiplerini sevindirecek hem de işlemleri kolaylaştıracak adımlar attı.

Atılan bu yenilikçi adımlarla birlikte hem hizmet kalitesini artırılması hem de vatandaşların süreçlerini kolaylaştırılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişikliklerle birlikte yeni araç sahipleri için uygulanan muayene şartında değişiklikler yapıldı.

O ZORUNLULUK ARTIK OLMAYACAK!

TÜVTÜRK, araç sahipleri için muayene süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni otomobil satın alan araç sahipleri, ilk 3 yıl boyunca araç muayenesi yaptırmak zorunda olmayacak.

Ancak bu durum her ne kadar ilk 3 yıl muayene zorunluluğunu ortadan kaldırmış olsa da, trafiğe muayenesiz araç çıkma yasağını değiştirmiyor.