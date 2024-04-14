Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor, tüm araçlarda zorunlu olacak Gelir İdaresi Başkanlığı, trafikte dolaşımda bulunan araçlardan tahsis edilecek vergilerin eksiksiz şekilde alınmasını sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, usulsüz fatura kullanımını önlemek ve vergi gelirlerindeki kaybı azaltmak için yeni bir uygulamaya başlamaya hazırlanıyor.

Alınacak olan yeni karar trafiğe kayıtlı tüm araçlarda zorunlu olacak. Bu karar ile araç sahipleri, yakıt alımlarında sorun yaşamamak için araçlarına Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı eklemek zorunda kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı araçlardan tahsil edilen vergilerin eksiksiz bir şekilde toplanması amacıyla bu düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bu düzenleme trafikte dolaşımda bulunan araçlardan tahsis edilecek vergilerin eksiksiz şekilde alınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Tüm araçlarda zorunlu olacak

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uygulamasına göre araç sahipleri, araçlarının yakıt tanklarına elektronik etiketli 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) takmak zorunda kalacaklar.

Bu yeni uygulama ile akaryakıt istasyonlarında yapılan manuel plaka girişlerinin ortadan kalkacağı bildirilirken, araç plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme kaydedileceği ve akaryakıt dolum işlemlerinin büyük ölçüde bilgisayar sistemleri üzerinden tamamlanacağı ifade ediliyor.