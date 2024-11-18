Haberler



Bilgi



Araç sahipleri dikkat: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak! 2622 TL olacak…

Araç sahipleri dikkat: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak! 2622 TL olacak… Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam haberi geldi. 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 44 zam geliyor. Cepler yanacak 2622 TL’ye çıkıyor…