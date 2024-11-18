Araç sahipleri dikkat: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak! 2622 TL olacak…

Yeniden değerleme oranı kapsamında birçok alanda fiyat tarifelerinde değişiklikler paylaşılmaya başlandı.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren fiyat güncellemeli arasında o ücretlere yüzde 44 oranında zam geleceği belirlendi.
Yapılacak olan zammın ardından 2025 yılı itibariyle araç sahiplerinin cebinden 2 bin 622 TL ödeme çıkacak.
MUAYENE ÜCRETLERİNE ZAM!
2025 yılına girilmesinin ardından araç muayene ücretleri, yüzde 44 artış yaşanması halinde zamlı fiyatlar cep yakacak. İşte, muayene ücretleri için tahmin edilen tutarlar:
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.821,60 TL’den 2.621,82 TL’ye çıkacak.
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 3.544,13’ye çıkacak.
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,6 TL’den 1.335,09 TL’ye çıkacak.
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