Araç sahiplerine A10'den müjde: Elektrikli şarj istasyonu geliyor... A101 9 Ocak Aktüel Katalog

Haber Merkezi

A101, 9 Ocak itibarıyla yayımlanan indirimli ürünler listesiyle büyük bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Bu hafta, özellikle matkap çeşitleri ve elektrikli ev aletleri ön plana çıkarken, mutfak ürünlerinden elektrikli süpürgelere, elektrikli mopedlerden akıllı televizyonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi A101 mağazalarında indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Bunun yanı sıra, elektrikli araç sahiplerini sevindirecek bir yenilik de A101 mağazalarında yerini alıyor.

Elektrikli şarj istasyonları, araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılamak için A101 raflarında olacak.

A101’in 9 Ocak indirimli ürünler listesinde yer alan ürünlerin fiyatları ise oldukça cazip.

İşte A101 9 Ocak indirim kataloğu…