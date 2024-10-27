Araç sahiplerine müjde: 29 Ekim’de ücretsiz olacak

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Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı bu günlerde, Tesla Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerine özel bir jestle gündeme geldi.

29 Ekim’e özel olarak, Tesla’nın Türkiye genelindeki Supercharger istasyonları gün boyunca ücretsiz şarj imkanı sunuyor.

Bu hizmet sayesinde elektrikli araç sahipleri, bayram gününün tadını çıkarırken şarj maliyeti düşünmeden yolculuk yapabilecekler.

TESLA’DAN BAYRAM HEDİYESİ

Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılına özel olarak Tesla, Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına unutulmaz bir bayram hediyesi veriyor.

29 Ekim’de Türkiye’deki tüm Tesla Supercharger noktaları, elektrikli araç sahiplerinin ücretsiz kullanımına açılacak.

Çevre dostu ulaşımın önemini vurgulayan bu jest, Tesla’nın Türkiye’deki bağlılığını bir kez daha gösteriyor.