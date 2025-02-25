Araç sahiplerine müjde; HGS ücretleri iade edilecek

Haber Merkezi

VakıfBank, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu.

Banka, 24 Şubat - 31 Mart 2025 tarihleri arasında VakıfBank Worldcard ile şubelerden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden HGS etiketi satın alan müşterilerine büyük bir avantaj sunuyor.

Kampanya kapsamında, kredi kartından tahsil edilen HGS etiket ücreti ve ilk yükleme tutarı müşterilere geri ödenecek.

İşte kampanyanın detayları:

HGS ÜCRETİ İADE EDİLECEK

24 Şubat - 31 Mart 2025 tarihleri arasında VakıfBank Worldcard ile HGS etiketi satın alan müşterilere, etiket ücreti ve ilk yükleme bedeli iade edilecek.

HGS etiketi ve ilk yükleme işlemi mutlaka VakıfBank kredi kartı ile yapılmalıdır. Vadesiz hesap üzerinden alınan HGS etiketleri kampanyaya dahil değildir.

Son 3 ay içinde VakıfBank’tan HGS almış müşteriler kampanyadan yararlanamaz, ancak yeni plaka için alınan etiketler geçerlidir. Kampanya sadece HGS etiketi için geçerlidir, HGS kartları kapsam dışındadır.

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