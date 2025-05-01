Araç sahiplerini ilgilendiriyor: O araçlar için yeni zorunluluk geliyor! Her yıl muayene yapılması gerekecek

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Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan değişiklikler kapsamına bir yenisi daha ekleniyor. Ehliyetlere yönelik atılan ilave yaş önlemlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) tarafından bu kez otomobilleri kapsayan yeni kısıtlamalar geliyor.

Avrupa Komisyonu’na sunulan teklif kapsamında yaşlı araçların trafikte dolaşımını kısıtlaması planlanıyor.

Gelişen otomobil teknoloji akabinde üretilen yeni nesil otomobillerin kazalara karşı daha dayanıklı ve çevreye karşı daha hassas olduğunu belirten uzmanlar, eski otomobil kullanımını sınırlamak amacıyla 10 yaş üzeri otomobillere ek muayene zorunluluğu teklif etti.

HER YIL MUAYENE YAPTIPILMASI GEREKECEK!

Söz konusu olan yeni teklif hakkında Avrupa Komisyonu'nun 24 Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, 10 yaş ve üzerindeki tüm otomobiller ve kamyonetler, teklifin hayata geçmesi halinde her yıl muayeneden geçmek zorunda kalacak.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas ise, “Bu girişim yollarımızı daha güvenli, havamızı daha temiz hale getirecek ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu tarafından alınacak karar, Türkiye için bağlayıcı olmayacağı belirtildi.