Araç sahiplerini sevindirecek karar: Trafik cezaları ödemesinde yeni dönem! Trafik cezasından muzdarip olan araç sahiplerini sevindirecek karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ceza ödemesinde süreler değişiyor…

ensonhaber.com

Trafik cezaları, çeşitli sebeplerden farklı ücret tarifeleri ile uygulanıyor. Uygulanan bu trafik cezalarının bir de ödeme süresi bulunuyor.

Trafik cezalarında erken ödeme yapıldığı taktirde belirli bir oranda indirim uygulanıyor. Ancak, bu erken ödeme indiriminden yararlanabilmek için ödemenin belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Erken ödeme süreleri değişti...

Erken ödeme süreleri ile ilgili yapılan değişiklik araç sahiplerinin yüzünü güldürecek cinsten. Resmi Gazate’de yayımlanan karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Ayrıca kararla birlikte, cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.