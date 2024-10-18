Aracında bunu açan yandı: 13 bin 926 TL ceza kesildi

Haber Merkezi

Trafik güvenliği, her sürücünün önceliği olmalı. Ancak, birçok sürücü bazı hareketlerin trafik kurallarına aykırı olduğunu bilmeden gerçekleştiriyor.

Bu durum, hem can güvenliğini tehlikeye atıyor hem de maddi cezalara yol açıyor.

Sürücüler, trafik esnasında sıkça yaptıkları bazı hareketlerin yasak olduğunu ve ceza gerektirdiğini fark etmeyebiliyor.

Özellikle aracın bu özelliği lüzumsuz yere kullanıldığında para cezası veriliyor.

690 TL CEZASI VAR

Bilecik’te gerçekleştirilen trafik denetimleri, sürücülerin farkında olmadan yaptığı hataları gözler önüne serdi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 13 bin 926 TL ceza kesildi. Bu cezalar arasında, sis farlarının gereksiz yere kullanımı da dikkat çekti.

Sis farlarını yalnızca sisli havalarda açmak gerektiği halde, birçok sürücü bu kurala uymuyor. Yapılan denetimlerde bu ihlali gerçekleştiren 5 sürücü, her biri için 690 TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

Uygunsuz koşullarda sis farı kullanmak, sadece ceza ile sonuçlanmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer sürücülerin güvenliğini de tehdit ediyor.