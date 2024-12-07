Aralık 2024 tüp fiyatları: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz…

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Doğalgaz doldurma amaçlı kullanılan tüp gaz çeşitlerinde fiyat değişimleri, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi gaz firmalarının listelerine anlık olarak yansıyor.

Kasım ayının başlarında yaşanan zamlarla zirveye ulaşan tüp gaz fiyatları, ardından sessiz bir döneme girmişti.

Aralık ayı tüp gaz fiyatları belli oldu. Peki, Aygaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları ne kadar, kaç TL?

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 205,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 906,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 895,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 895,00 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 870,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 TL

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 870,00 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 TL

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 TL