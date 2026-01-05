Aralık 2025 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı...

- Aralık 2025'e ait enflasyon verileri, memur ve emekli maaş zamlarına etki edecek 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek.
- TÜİK, Aralık enflasyon oranını 5 Ocak 2026'da açıklayacak.
- SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor.
Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nda...
TÜİK’in açıklayacağı son veriyle birlikte 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu rakam, memur ve emekli maaş zamlarının kesinleşmesinde belirleyici olacak.
Milyonlarca vatandaş, "enflasyon açıklandı mı" ve "6 aylık enflasyon" başlıklarını araştırıyor.
Peki TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? İşte yanıtı...
TÜİK ARALIK 2025 ENFLASYONU AÇIKLANDI MI
TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.
Böylece Temmuz’dan Aralık’a kadar olan dönemi kapsayan enflasyon farkı netleşecek ve 2026 Ocak maaş artışlarının oranı ortaya çıkacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI
SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zam farkı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
Aralık ayı enflasyonuyla birlikte tahminler SGK-Bağkur emeklisinin zam oranının yüzde 12 civarında olması yönünde.