Aralık 2025 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı... Memur ve emekli maaşı zammında belirleyici olan ve 6 aylık enflasyon farkını ortaya çıkaran Aralık 2025 verileri için gözler TÜİK'te! Bu kapsamda, "Aralık enflasyonu açıklandı mı" sorusu gündem başlıkları arasında. Peki; enflasyon açıklandı mı, yüzde kaç oldu? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar? Detaylar...