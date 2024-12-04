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2024 Temmuz ayı itibariyle yüzde 25 kira zammı sınırlamasının kalkmasının ardından gözler her ay açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kasım ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2024 aralık ayı kira zammı kaç TL?

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Temmuz ayı itibarıyla kalkan yüzde 25 sınır uygulamasının ardından, aralık ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı uygulanacağı için TÜİK tarafından açıklanacak olan TÜFE verilerini araştırmaya başladı.

Verilerin açıklanmasının ardından, Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60,45 olmasının ardından yüzde 60,45 olarak uygulanacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 60,45

Kira Artış Tutarı: 15 bin 112 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 112 TL