Aralık ayında hangi sebze ve meyveler tüketilir? İşte Aralık ayında tüketilebilecek sebze ve meyveler...

Hüseyin Topuz

Aralık ayı, kışın kendini iyice hissettirdiği, soğuk havaların hakim olduğu bir dönemdir.

Bu mevsimde doğanın bize sunduğu taze sebze ve meyvelerle beslenmek, hem sağlığımızı korumak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için oldukça önemlidir.

Mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğal yoldan almak anlamına gelir.

Aralık ayında, mevsim sebze ve meyveleri tüketmek hem sağlığımız için faydalı hem de doğa ile uyumlu bir beslenme sağlar.

İşte Aralık ayında tüketilebilecek bazı sebze ve meyveler:

Sebzeler

İşte Aralık ayında tüketilecek bazı sebzeler...

Lahana: Kırmızı ve beyaz lahana, kışın en sık tüketilen sebzelerindendir. Salata ve turşu yapımında kullanılabilir.

Karnabahar: Fırında, haşlama veya kızartma olarak tüketilebilir.

Brüksel Lahanası: Haşlanarak veya fırında pişirilerek tüketilebilir.

Pırasa: Çorba ve yemeklerde kullanılabilir.

Havuç: Çiğ olarak tüketilebileceği gibi, yemeklerde de kullanılabilir.

Ispanak: Börek, çorba ve yemeklerde tercih edilebilir.

Kereviz: Çorba ve yemeklerde kullanılabilir.

Meyveler

İşte Aralık ayında tüketilecek bazı meyveler...

Portakal: C vitamini deposu olan portakal, kış aylarının vazgeçilmezidir.

Mandalina: Tatlı ve sulu yapısıyla kış meyvelerinin en sevilenlerindendir.

Greyfurt: Yüksek C vitamini içeriği ile bilinir.

Elma: Her mevsim bulunabilen elma, kış aylarında da tüketilebilir.

Nar: Antioksidan içeriği yüksek olan nar, sağlık için oldukça faydalıdır.

Kivi: Yüksek C vitamini ve lif içeriği ile bilinir.

Armut: Tatlı ve sulu yapısıyla kış aylarında da tercih edilebilir.