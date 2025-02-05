Aramak yetiyor! İhbar edene 50 bin TL ödeme yapılıyor

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Niğde’nin Çukurkuyu beldesinde kamu malına zarar verenler için alınan son önlem dikkat çekti. Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çöp konteynerlerine zarar veren kişi ya da kişilerin ihbar edilmesi halinde 50 bin lira ödül verileceğini duyurdu.

Beldede yaşanan olayda, vatandaşların kullanımına sunulan çöp konteynerleri kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilmesinin ardından alınan bu karar kamu malına zarar veren kişilerin tespiti için önemli bir teşvik olarak görüldü.

Belediye tarafından atılan bu adım dikkat çekici olmasının yanında halktan da tam destek aldı.

"BU BİR VATAN HAİNLİĞİDİR!"

Başkan Halisdemir, yaptığı açıklamada devletin sahip olduğu her şeyin halkın ortak malı olduğunu belirterek,

"Vatandaşın hizmetine sunulan kamu mallarını magandalıkla bu hale getirenler vatan hainidir. Devletin sahip olduğu her şey, bu ülkede yaşayan herkesin ortak değeridir. Düşmanın bile yapmayacağı kötülüğü yapan bu şahıs ya da şahısları ihbar eden kişilere 50 bin TL ödül vereceğiz." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE HALKI DUYARLILIĞA ÇAĞIRDI

Çukurkuyu Belediyesi, olayın faillerini bulmak için harekete geçti ve beldedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek için halkın daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, kamu malına zarar verenlerin sadece belediyeye değil, tüm topluma zarar verdiğini ifade etti.

Belediye yetkilileri ayrıca, vatandaşların bu tür olayları gördüklerinde çekinmeden yetkililere bildirmeleri gerektiğini belirtti. Konteynerlere zarar verenlerin kimliğinin tespit edilmesi için halktan gelecek ihbarların büyük önem taşıdığı vurgulandı.