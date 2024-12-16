Aranan ürün 20 Aralık’ta BİM raflarında! Fiyatı gören inanamıyor

Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, 2024 yılına özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

Bu hafta, Kumtel, Fakir ve Polosmart gibi tanınmış markaların popüler ürünleri, cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Hem evdeki düzeni kolaylaştıracak hem de mutfakta hayatı pratik hale getirecek ürünlerle dolu olan bu katalog, alışverişi daha keyifli hale getirecek.

Soğuk kış günlerine hazırlık için uygun fiyatlarla tekstil ürünleri de dikkat çekiyor.

Yılbaşına yaklaşırken evinizde yapacağınız düzenlemeler için birçok ürünü uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

İşte BİM 20 Aralık indirim kataloğu…