Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, La Liga 2025- 2026 sezonu ilk hafta maçında sahasında Osasuna'yı konuk ediyor.

Geçen sezonu ezeli rakibi Barcelona'nın arkasında 2. tamamlayan Real Madrid, bu sene şampiyonluk hedefliyor.

Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle daha fazla süre alması beklenen milli yıldızımız Arda Güler'in Osasuna maçında 11'de olup olmayacağı merak ediliyor.

Xabi Alonso ve öğrencileri taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Peki, Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman?

Real Madrid- Osasuna maçı 19 Ağustos Salı (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Arda Güler ilk 11'de mi?

Xabi Alonso gelmesinin ardından daha fazla süre bulan Arda Güler'in Osasuna karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.