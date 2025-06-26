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Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid ile Salzburg arasında oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...

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Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg ile karşı karşıya geliyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta 4 puan alan Real Madrid gruptaki son maçında galibiyet almak istiyor.

Gruptaki son maçında Pachuca'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmayı 1 gol ile tamamladı.

Futbolseverler Real Madrid ile Salzburg arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

İşte, Real Madrid - Salzburg maçının bilgileri...

Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman?

Real Madrid - Salzburg maçı 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 04:00'te oynanacak. 

Real Madrid - Salzburg maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Arda güler ilk 11'de oynayacak mı?

Milli yıldızımız Arda Güler'in bu mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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