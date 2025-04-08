Arsenal - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor!

Turnuvanın favori ekiplerinden Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Premier Lig temsilcisi Arsenal’e konuk olacak.

Emirates Stadyumu’nda oynanacak bu dev mücadele, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak olan Real Madrid, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmenin peşinde.

İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti, taktik hazırlıklarını tamamlarken, genç yıldız Arda Güler’in kadroda olup olmayacağı da ayrı bir merak konusu haline geldi.

Öte yandan Arsenal cephesinde ise Mikel Arteta, genç ve dinamik kadrosuyla sürpriz peşinde. Kuzey Londra ekibi, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde derin bir başarı yakalamanın hayalini kuruyor.

Peki, Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…

ARSENAL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

8 Nisan 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak olan Arsenal - Real Madrid maçında düdüğü Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto çalacak.

Peljto’nun yardımcılıklarını ise deneyimli isimler Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Bu dev karşılaşma, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Kereste, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merinos, Martinelli

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe