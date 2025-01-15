Arsenal - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Premier Lig'in 21. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanacak!
Zirve mücadelesini sürdüren Arsenal, Emirates Stadı’nda Tottenham’ı konuk ediyor.
Liverpool’un 6 puan gerisinde yer alan Mikel Arteta’nın öğrencileri, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarışa tutunmayı hedefliyor.
Son 4 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Tottenham ise kötü gidişatı bu derbiyle noktalamak istiyor. Ligde yaşadığı puan kayıplarıyla sıralamada gerilere düşen takım, derbide alacağı galibiyetle taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.
Arsenal ve Tottenham arasındaki bu nefes kesen mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Londra’da Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal – Tottenham derbisi bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Dev mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.