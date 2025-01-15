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Arsenal - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Arsenal - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Premier Lig’in 21. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Arsenal ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Dev mücadelenin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…