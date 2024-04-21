Artık benzin böyle alınacak: İşte yeni sistem Türkiye, akaryakıt alımında yeni bir döneme geçiyor. Artık yakıt yeni sistem ile alınacak.

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Araç sahipleri dikkat!

Akaryakıt alımı değişiyor...

Yakıt sektöründeki usulsüzleri önlemek amacıyla bir sistem geliştirildi.

Özellikle de vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenen bu uygulama ile birlikte usulsüz fatura düzenleme ortadan kalkacak.

İşte yeni sistem

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2025’te zorunlu hale getireceği ‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ni (UTTS) tanıttı.

Akaryakıt istasyonlarında yapılan plaka bilgilerinin elle girişi iptal edilerek plakaların sisteme otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak olan UTTS'nin kurulum ve işletmesinden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

Yapılacak olan bu uygulama ile birlikte, Taşıt Tanıma Birimi cihazları (TTB) araçtan söküldüğünde kullanılmayacak ve yeniden taktırılması gerekecek.