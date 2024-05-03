Araba camlarında bulunan bu kodlar bakın ne işe yarıyormuş… Her arabanın camında mutlaka kodlar yer alır. Çoğu kişinin dikkatini çekse de anlamı düşünülmeyen bu kodlar aslında pek çok şeyi anlatır. İşte, araba camlarında bulunan o kodların anlamları…

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Her ne kadar karmaşık görünüyor olsa da mutlaka her arabanın camında kodlar bulunur. Genellikle dikkat edilmeyen ya da edilse bile ne anlama geldiği sorgulanmayan bu kodlar aslında küçük bir bilgi topluluğu görevi görür.

Motosikletlerin aksine sizi güvenli bir alanın içinde tutarak seyahat etmenizi sağlayan araçlar, çoğu kişinin anlamını bilmediği küçük detaylarla doludur.

Arabaların camlarında yer alan o küçük kodlama detayı ise araba almadan önce oluşabilecek zararlardan kaçınmanız için oldukça önemli olabiliyor.

İşte, araba camlarındaki kodlamaların anlamı…

Her arabanın camları üzerinde çeşitli simgeler, harfler ve sayılar bulunur. Bu harfler, sayılar ve şekiller ile oluşturulan kodlar ise oldukça önemli detayları öğrenmemize olanak sağlar.

Arabalarda kullanılan camlar hemen her şeyde olduğu gibi belirli bir kalite ve kullanım standartıyla gelir. Tam olarak camların alt köşelerinde bulunan o kodlarda bu kalite ve kullanım standartları hakkında bilgiler sunar.

İlk olarak cam üreticisinin ismiyle başlayan bu kodlar, cam türü ile devam eder. Cam türü kısmı ise bize camın, lamine, tamperli ya da çok katmanlı cam türünde olup olmadığına dair bilgiler verir.

Bu kodlarda yer alan roma rakamlarından yola çıkarak türünü öğrenmeyi mümkün kılar. Bu türler;

I - Güçlendirilmiş ön cam

II - Standart çok katmanlı ön cam

III - İşlenmiş çok katmanlı ön cam

IV Plastik cam

V - Işık geçirgenliği %70'in altında olan diğer camlar (ön cam hariç)

VI - %70'in altında ışık geçirgenliği olan çift cam

Kodların devamında ise E harfi ile başlayan kısım bize ülke kodları hakkında bilgi verir. M, AS ve DOT kodları ABD Ulaştırma Bakanlığı standardına uygunluğu gösterir.

ECE R43 kodu yer alan camlar ise Avrupa güvenlik standartlarında olduğunun bir göstergesidir. Eğer güvenlik standartlarının yer aldığı yerde ECE R43 yerine CCC E000199 ve E000039 ibareleri varsa bu da camların Çin güvenlik standartlarına göre yapıldığını gösterir.

Ayrıca camların üzerindeki bu kodları kullanarak arabanın kaza yapıp yapmadığını da görebilmeniz mümkündür.