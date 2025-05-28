Artık kimse koyamayacak: O isimler yasaklandı

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İsim engeli mi...

Japonya, bu konuda ilk adımı attı.

Ülkede ebeveynlerin çocuklarına alışılmadık isimler koymasını engelliyor.

Bu hafta yürürlüğe girecek kurallarla, "gösterişli" kabul edilen isimlerin tescili daha da zorlaşacak.

İŞTE YASAKLI İSİMLER

Yasaklı isimler arasında Pikachu, Pudding, Akuma, Jiro, King ve Shiizaa yer alıyor.

Times'ın haberine göre, sorun, Japonca'da isimlerin farklı telaffuzlara sahip kanji adı verilen karakterlerden oluşmasından kaynaklanıyor.

Yeni düzenleme ile sadece resmi olarak tanınan okunuşların kullanılması kabul edilecek.

Hükümet, bu adımı okullarda, hastanelerde ve kamu hizmetlerinde yaşanan karışıklıkları sona erdirmek için attığını açıkladı.