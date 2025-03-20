AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 30. hafta maçında Monaco’ya konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 20 galibiyet 9 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi AS Monaco ise bu sezon oynadığı 29 maçta 17 galibiyet 12 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Monaco 66-96'lık skorla kazandı.
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 20 Mart 2025 Perşembe (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak.
Salle Gaston Medecin’de oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.