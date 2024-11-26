Haberler



Bilgi



Aselsan (ASELS) ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

Aselsan (ASELS) ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) tarafından yapılacak olan temettü ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. İşte detaylar...