Aselsan (ASELS) ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

Hüseyin Topuz
Borsada yatırımcıların temettü ödemeleriyle ilgili beklediği haberler gelmeye devam ediyor.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) yatırımcıları 25 Kasım 2024 Pazartesi günü, 2024 yılı temettü ödemelerini almaya başladı.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 25 Kasım 2024 Pazartesi günü hisse başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL nakit temettü dağıtacak.
Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 27 Kasım 2024 Çarşamba günü kullanılabilir olacak.
Temettü almaya hak kazanmak için 22 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak.