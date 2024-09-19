Asfiksi nedir? Narin'in adli tıp raporunda "asfiksi" tespiti... Türkiye’de günlerdir konuşulan 8 yaşındaki Narin cinayetini konuşurken adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, "asfiksi" tespiti dikkat çekti. Peki, asfiksi nedir? Asfiksi ne demek? İşte yanıtı...

Yağmur Dinç

Diyarbakır’da bir derenin kenarında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin’in nasıl öldüğü belli oldu...

Narin'in adli tıp raporu açıklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verildi.

Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi.

Raporda, "asfiksi" tespit edildi. Asfiksi nedir merak konusu olurken, arama motorlarına yanıt araştırılıyor.

İşte asfiksinin anlamı...

ASFİKSİ NEDİR

Asfiksi Yunanca “nabızsızlık” kelimesinden gelmektedir. Tıpta, oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma anlamında kullanılmaktadır.