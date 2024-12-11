Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? Gözler sonuçta!

Haber Merkezi

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantı sonucundan henüz bir ücret çıkmadı.

İlk toplantının ardından gözler asgari ücret 2.toplantı tarihine çevrildi.

Asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri aralık ayı içerisinde tamamlanacak.

Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Komisyon ne zaman toplanacak? İşte tarihi ve saati...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN

Asgari ücret 2. toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.

Toplantıda işçi ve işveren taraflarının talepleri değerlendirilecek, ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları üzerinden asgari ücret belirleme çalışmaları devam edecek.

3. toplantı tarihinin ise önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda belli olacak.