Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Rakam netleşiyor...

Asgari ücret için nefesler tutuldu.
2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.
Bu kapsamda, Asgari Ücret Komisyonu toplantılar gerçekleştiriyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan yetkililerin masaya oturduğu ikinci toplantı ise 16 Aralık 2024'te saat 14.00'te gerçekleştirildi.
Komisyonun belirlediği rakam Asgari ücret 3. toplantıdan sonra duyurulacak.
Peki; Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte son toplantı tarihi...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ediyor. İlk toplantı 10 Aralık 2024'te, ikinci toplantı ise 16 Aralık 2024'te saat 14.00'te gerçekleştirildi.
Asgari ücret 3. ve son toplantının tam tarihi henüz netleşmedi.