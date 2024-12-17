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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Rakam netleşiyor...

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Rakam netleşiyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, diğerini ise 16 Aralık'ta tamamladı. Komisyon'un 31 Aralık'a kadar rakamı açıklaması bekleniyor. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? İşte, toplantı tarihi...