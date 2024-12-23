Asgari ücret belli mi, açıklanacak mı? Karar noktası; Son dakika 2025 asgari ücreti...

Türkiye'nin ekonomi gündeminde, milyonları etkileyecek olan "asgari ücret zammı" var.
Yapılan 3 toplantıdan henüz sonuç çıkmasa da bu hafta asgari ücretin belirlenip Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı.
2025 asgari ücreti için nefesler tutuldu; rakamın açıklanması bekleniyor.
Çalışanları enflasyona ezdirmeme politikası uygulanırken bu yıl enflasyonun yüzde 45 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Peki, asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret belli mi, açıklanacak mı? Yeni toplantı ve açıklanma tarihi...
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Bu hafta, yeni asgari ücret için karar haftası olacak.
2025 asgari ücreti Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.
Toplantının 26 Aralık Perşembe gününe kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Net tarihin ise bugün belirlenmesi öngörülüyor.