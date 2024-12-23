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Asgari ücret belli mi, açıklanacak mı? Karar noktası; Son dakika 2025 asgari ücreti...

Asgari ücret belli mi, açıklanacak mı? Karar noktası; Son dakika 2025 asgari ücreti... Şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştiren komisyon, 3.toplantıya kadar rakam üzerinde net bir konuşma gerçekleştirmedi. Vatandaşlar, yeni asgari ücreti duymak için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...