Asgari ücret tespit komisyonu toplanma tarihi belli oldu mu? Komisyon ne zaman toplanacak?

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Milyonlarca çalışan ve işvereni akından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenecek olan işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edeceği toplantının tarihi konusunda araştırmalar hız kazanmış durumda.

2025 yılı asgari ücret zammının belirleneceği toplantının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından mercek altına alınıyor. Peki, 2025 asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milyonlarca işçi ve işvereni doğrudan etkileyen yeni asgari ücret tutarının ne kadar olacağının netlik kazanacağı toplantı için tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan merakla beklenen tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız" ifadelerine yer verdi.