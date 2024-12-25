Asgari ücret zammından sonra yeni oranlar: Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

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Asgari ücret zammının geçtiğimiz gün akşam saatlerinde netleşmesinin ardından milyonlarca kişi evde bakım maaşının ne kadar olacağı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenen evde bakım maaşı, Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine ödenmeye devam edecek.

Zamlı olarak ödenecek olan evde bakım maaşının ne kadar olacağı ise merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor. Son yapılan zammın ardından ise evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

Memur zammının ardından artacak olan evde bakım maaşının ise 10 bin 166 lira olacağı öngörülüyor.