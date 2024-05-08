Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Asgari ücretle çalışan vatandaşlar sık sık ara zammı gündeme getirirken, yapılıp yapılmayacağı konusu da netlik kazanıyor. Bakanlık'tan merak edilen soruya yanıt geldi. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Temmuz ayında ara zam olacak mı? İşte detaylar...

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2024 yılında 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret, ilk aylarda vatandaşın yüzünü güldürdü.

Ancak enflasyonun etkisini hissetmeye devam edenler, yeni bir zammı gündeme getiriyor.

Asgari ücretli vatandaşlar, geçtiğimiz yıllardaki gibi "ara zam" beklentisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise çalışmalarını paylaşıyor.

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan asgari ücret zam beklentilerine son noktayı koydu. Kalıcı refah artışına işaret etti ve yapısal reformların hız kazanacağını açıkladı.

Bu durumda, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu.

Temmuz'da ek zam olacak mı, asgari ücret artacak mı...

İşte merak edilen açıklama!

Ara zam olacak mı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklama ile Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. " dedi.